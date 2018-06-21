Başını açmayan öğrencilerin diplomaları onaylanmadı!

Hala Sultan İlahiyat Koleji Mezunları ve Mensupları Derneği isimli facebook sayfasında yapılan açıklamada "4 yıl boyunca baş örtüsüyle okula giden kız öğrencilerimizin lise diplomaları KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmadı. Oysa bundan önceki dönemlerde diploma sorunu yoktu. Yine sorun çıkartarak kendi kendilerini inkar etmişlerdir. Başörtüleriyle okumalarına izin veren Milli Eğitim Bakanlığı, bu kez de başları örtülü olduğu için öğrencilerimize diplomalarını vermemiştirler” denildi

DENKTAŞ İSYAN ETTİ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş sosyal medyada paylaştığı bir gönderide başlarını açmayan öğrencilerin diplomalarının onaylanmamasına tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

"Hala Sultan ilahiyat koleji üzerinden sürekli bir siyasi gerginlik yaratılmak isteniyor. Özgürlük diyoruz, eşitlik diyoruz, insan hakları diyoruz. Mangalda kül bırakmıyoruz. Bu çocuklarımız kendi tercihleriyle, kendi inançlarına ve yaşam biçimlerine uygun bir okulda kendi seçtikleri kıyafetlerle dört yıldır derslerine girip çıkıyorlar. Sınavlarını geçerek bir ileri sınıfa geçiyor ve nihayet mezuniyet yıllarına ulaşıyorlar. Her genç gibi diploma törenlerine heyecanla hazırlanıyorlar. Aniden kendilerine deniyor ki kıyafetini değiş, başını aç, öyle fotoğraf çek aksi takdirde diplomanı alamazsın. Özgürlük, insan hakları, eşitlik yerle yeksan. Hükümet ortaklarından üçü bu olaya özgürlükler açısından bakıyor. Diğeri ise krizi büyütüyor. Sonuç olarak çocuklar üzgün, aileler kızgın. Son bir gayretle aradığım telefon cevapsız. Çocuklara ne demek lazım bilmiyorum. Siz evde kalın çocuklar diploma törenine dört yıldır giydiğiniz kıyafetlerden başka kıyafetler gönderin mi diyelim? Diplomalar o kıyafetlere verilsin. Eğitim bakanlığımızın tavrı maalesef böyle ve biz insan hakları ve özgürlükler adına bu tavır dolayısıyla ciddi üzüntü duyuyoruz. Umarım bu akşamki diploma töreninde hükümetimiz adına böyle bir ayıp yaşamayız. Bu sorunun çözülmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz bu topraklarda insanların inançları sebebiyle mağdur edilmesine müsade edemeyiz."