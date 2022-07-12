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“Başka Ardalar Ölmesin” etkinliği bayram boyunca devam etti

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile Kite Surf Etkinliği bayram boyunca devam etti...

12 Temmuz 2022 Salı 14:19
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“Başka Ardalar Ölmesin” etkinliği bayram boyunca devam etti
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"ARDA ile yeniden kucaklaşıp ona sevgilerimizi gönderdik..."

ARDA ERKAN bayram boyunca sörfcülerimizi rüzgarsız bırakmadı ve sörfcülerle buluştu...

(Mustafa ERKAN)

"Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan , 02 Temmuz 2022’de 8.si ile geleneksel Kite Surf anı etkinliği bayram sonuna kadar Yedidalga - Heaven Surf House’da devam etti. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize edilen etkinlik bu kez katılamayan sporcular, arkadaşlar ve sevenleri için daha uzun süreli yapıldı.

ARDA’ya sevgilerimizi gönderdik ...

Arda, bayram haftası ve bayramda etkinliklerimizle bizlerle kucaklaştı. Tümkite-sörfcüler Arda’yı mavinin sonsuzluğunda selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için sekizinci kez yeniden bir araya geldiler. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Sn.Teyfide Tremeşeli ve üyeleri, HDR Club motorcuları da etkinliğin ilk günlerinde bizi yalnız bırakmadılar. Bayram boyunca devam eden etkinlikte Arda severler ve ailesi birlikte oldular, gelemeyenler ise desteklerini belirtti. ARDA’nın ismini yaşatmak için bizimle birlikte olmaları anı etkinliğimizi bir kez daha anlamlandırdı. Rüzgar sörfleriyle derin maviliklere doğru süzülen arkadaşları ARDA ile kucaklaştılar ve ona sevgilerimizi ulaştırdılar.


Sertifika ve madalyaları takdim edildi.

Etkinlik sonunda tüm kite surf sporcularına ve katkı koyanlara Arda anısına ailesi tarafından sertifika ve madalyaları takdim edildi. Arda beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle gençlerimize ve toplumumuza ışık tutmak için hep yanımızda olacaktır..."

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Başka Ardalar ÖlmesinKite Surf Etkinliği
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