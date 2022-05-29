Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı

"Başka yolu yok..."

Ardahan'ın il olmasının 30. yılı dolayısı ile Ardahanlılar Konfederasyonunun düzenlediği bir toplantıya katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, burada yaptığı konuşmada;

29 Mayıs 2022 Pazar 12:48
0 Okunma
"Başka yolu yok..."

"Doğu Akdeniz gazının KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesinin yolu açıldı. ABD, East Med projesine desteğini çekince Rum-Yunan ikilisinin büyük umutlar beslediği bu proje çöktü. Artık Rumlar Doğu Akdeniz’de tartışmalı sahalarda doğal gaz bulsa bile, bu gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya göndermekten başka şansları yok. Sadece Rumların değil, İsrail'in de başka şansı yok. Yakında KKTC için büyük fırsatlar ortaya çıkacak.. Gaz, Doğu Akdeniz’de barış rüzgarları estirecek. Bu gaz KKTC ye de ekonomik açıdan faydalar sağlayacak" dedi.

Arıklı “KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar değil de Akıncı kazansa idi, Kıbrıs’ta federasyon kurulmuş olacak, Türkiye Kıbrıs’tan dışlanacaktı. Böylece Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz hayata geçecekti. Tatar seçilince ABD strateji değiştirdi. East Med Projesinden desteğini çekti. Biz bunun farkında olduğumuz için YDP‘in desteklemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz demiştik. Öyle de oldu" ifadelerini kullandı.

Ardahanlılara hitap etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Arıklı; "Ne doğduğum yeri, ne de doyduğum yeri inkar ederim. Azerbaycan kökenli, Ardahan doğumlu bir Kıbrıs Türkü olmaktan gurur duyuyorum"  dedi.

Anahtar Kelimeler:
ArdahanDoğu Akdeniz GazıBayındırlık Ve Ulaştırma BakanıErhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
4 Ayrı eve hırsız girdi!
4 Ayrı eve hırsız girdi!
Serdarlı Köyü'nde acı kayıp!
Serdarlı Köyü'nde acı kayıp!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim