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"Başkalarını kötüleyerek kendinizin iyi olduğunu ispatlayamazsınız"

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabında imalı bir paylaşımda bulundu...

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:17
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"Başkalarını kötüleyerek kendinizin iyi olduğunu ispatlayamazsınız"

Kısa bir süre önce YDP kurultayında Genel Başkan Erhan Arıklı'ya karşı liderlik mücadelesi veren YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Zaroğlu paylaşımında; "Olmayacak vaatler idarecilere güveni artırmaz.Başkalarını kötüleyerek kendinizin iyi olduğunu ispatlayamazsınız." dedi.

Zaroğlu'nun paylaştığı Sadrazamlı Hikayenin kime gönderme olduğu soru işaretlerine yol açtı. 

Hatırlanacağı üzre Zaroğlu daha önceki paylaşımında YDP'nin adını anmamıştı.

ZAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Hani meşhur bir hikâyedir:

Yeni göreve başlayan sadrazam masasının üzerinde bir not ve altında da kapalı 3 zarf görür…

Not kâğıdının üzerinde “Başın sıkışırsa birinci zarfı, biraz daha sıkışırsa ikinci zarfı, çok sıkışırsa da üçüncü zarfı açarsın!” yazılıdır.

Yeni sadrazamın ilk dönemlerde işleri gayet iyi gider. Lakin bir müddet sonra halkın feryadı yükselmeye başlar...

Aklına eski sadrazamın kendisine bıraktığı zarflar gelir.

Birinci zarfı açar…

Zarfın içinde: “Yapamayacak olsan bile sürekli vaatte bulun” diye yazılıdır.

Sadrazam vaatleri peşi peşine sıralamaya başlar ve biraz rahatlar. Ancak bir müddet sonra şikâyetler ve homurtular tekrar yükselmeye başlayınca bu defa ikinci zarfı açar…

Zarfın içinde “Etrafını kötüle!” diye yazmaktadır.

Bir müddet de bu şekilde devam eden Sadrazam tekrar sıkıştığında sonuncu zarfa müracaat eder...

Bu zarfta “kendinden sonra gelecek kişi için sen de üç zarf hazırla!” diye yazmaktadır.

********

Kıssadan hisse:

Her kemalin bir zevali, her ibtidânın bir intihası vardır.

Olmayacak vaatler idarecilere güveni artırmaz.

Başkalarını kötüleyerek kendinizin iyi olduğunu ispatlayamazsınız.

Boş vaatler ve başkalarını kötüleme; palyatif, geçici avutma taktiği ve acziyet ifadeleridir.

Sonun habercisi olan zil sesleridir!

Herkese güzel ve sağlıklı bir gün dilerim dostlarım ..

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