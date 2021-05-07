"Başkan aday olacaksa, on defa düşünsün"

UBP'nin kurultayıyla ilgili soruları cevaplayan Taçoy, konu ile ilgili şunları söyledi;

"Kurultay da biz geri çekildik ve çok ciddi tartışmalar yaşandı. Biz bir arkadaşımıza, gel başkan ol bizi kurultaya götür deyip bir görev verdik. Bu arkadaşımız da sonuçta bir milletvekilidir ve mutlaka o da aday olacaktır. Keşke daha farklı düşünse ama düşünmüyor aday olacaktır. Ben onun yerinde alsam defalarca düşünürüm. Önerim, partinin önde gelenleriyle bir konuşsun. Artık duvarlar da konuşuyor.

UBP kurultayı, başbakan seçer. O yüzden önemlidir. Şimdi başkan olan arkadaş, aday olmuş muydu, hazır mıydı, şimdi hazırlanmak için zaman kazanmak mı istiyor? Bu hükümet gitmiyorsa, ileride şartlar değişebilir. Yeni bir başkan seçecek UBP, hükümet için alternatifler vardır. CTP var, HP var. Normal seçim sürecine kadar, farklı alternatiflerle ülke normal seçim zamanına kadar gidebilir. Başkan olunur ama lider olunmaz. Son yılda kaç tane başkan değişti UBP.'de Herkes oturup on defa düşünsün."

KAYNAK: KIBRIS TİME