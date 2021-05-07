Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

"Başkan aday olacaksa, on defa düşünsün"

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, KTV de Erçin Şahmarana'nın hazırladığı "Objektif" programına katıldı.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:03
297 Okunma
"Başkan aday olacaksa, on defa düşünsün"

UBP'nin kurultayıyla ilgili soruları cevaplayan Taçoy, konu ile ilgili şunları söyledi;

"Kurultay da biz geri çekildik ve çok ciddi tartışmalar yaşandı. Biz bir arkadaşımıza, gel başkan ol bizi kurultaya götür deyip bir görev verdik. Bu arkadaşımız da sonuçta bir milletvekilidir ve mutlaka o da aday olacaktır. Keşke daha farklı düşünse ama düşünmüyor aday olacaktır. Ben onun yerinde alsam defalarca düşünürüm. Önerim, partinin önde gelenleriyle bir konuşsun. Artık duvarlar da konuşuyor. 

UBP kurultayı, başbakan seçer. O yüzden önemlidir. Şimdi başkan olan arkadaş, aday olmuş muydu, hazır mıydı, şimdi hazırlanmak için zaman kazanmak mı istiyor? Bu hükümet gitmiyorsa, ileride şartlar değişebilir. Yeni bir başkan seçecek UBP, hükümet için alternatifler vardır. CTP var, HP var. Normal seçim sürecine kadar, farklı alternatiflerle ülke normal seçim zamanına kadar gidebilir. Başkan olunur ama lider olunmaz. Son yılda kaç tane başkan değişti UBP.'de Herkes oturup on defa düşünsün."  

KAYNAK: KIBRIS TİME

Son Güncelleme: 07.05.2021 21:04
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 324 yeni vaka; 4 can kaybı!
Güney'de 324 yeni vaka; 4 can kaybı!
Girne'de 448 kg kaçak et ele geçirildi!
Girne'de 448 kg kaçak et ele geçirildi!
Azınlık Hükumeti düşüyor, UBP-DP Hükumeti kuruluyor!
Azınlık Hükumeti düşüyor, UBP-DP Hükumeti kuruluyor!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim