Başkan Edip’ten Erhürman’a tepki

Belediyeler reformu ile ilgili tartışmalar alevlendi.

Belediyeler reformu için toplanan ad-hoc komitenin toplantısı gergin bir şekilde devam ediyor. Toplantı sürerken açıklama yapan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tepki gösterdi.

Erhürman, “Güney Mesarya olarak belirlenen bölgeden Beyarmudu neden ayrılıyor. O bölge Akdoğan bucağıdır, Beyarmudu da buranın bir parçasıdır. Şimdi dışarda bırakılıyor. Bunlar siyasi adımlardır” açıklamasına Edip’ten yanıt gecikmedi.

GÜNDEM KIBRIS’a konuşlan İlker Edip, “Düne kadar çıktığı bir çok programda Beyarmudu’nun ayrı kalması gerektiğini savunan Sayın Erhürman şimdi neden böyle konuşuyor.? Asıl siyasi olan budur” dedi.

“Konu Beyarmudu’nun statüsü.. Siyasi bir durum değil”

Başkan Edip, Beyarmudu’nun 1974 öncesinden de Türk köyü olduğunu anımsattı ayrıca statüsü gereği Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan ve iletişimde bulunulan bir nokta olduğuna vurgu yaptı. Edip, “Beyarmudu’nun topraklarının yüzde 55’i İngiliz egemen üstler bölgesine aittir. Burada üst bölgesi vardır. Ayrıca karma yaşam olan Pile köyüne Beyarmudu belediyesi hizmetler vermektedir. Tüm bu farklılıklar bile Beyarmudu’nun ayrı bir belediye kalması gerektiğini ortaya koyar” diye konuştu .

Başkan Edip, Beyarmudu’nun statüsü nedeniyle konunun Erhürman’ın söylediği gibi siyasi olmadığını kaydederek tartışmaların bu çerçevede ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.