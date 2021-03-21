Başkan Güngördü 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü Nedeniyle Bir Mesaj Yayımladı….

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, bu alandaki çabaların yoğunlaştığı, neler yapılabileceğinin konuşulduğu ve bunların hayata geçirildiği bir gündür.

Birleşmiş Milletler tarafından toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla 2011 yılında, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.

Down Sendromu, tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Onların kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerinin olduğu ve istenildiğinde bu yeteneklerini geliştirebilecekleri herkes tarafından bilinmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle 21 Mart Dünya Down Sendromlular Gününü kutluyor, aramızda olmalarından büyük bir mutluluk duyduğum ve bizlere +1 fark katan tüm kardeşlerimi sevgi ile kucaklıyorum.