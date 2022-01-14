Başkan Sadıkoğlu, Küçük’ü Andı

‘Liderimiz Doktor Fazıl Küçük’ü vefatının üzerinden kaç yıl geçerse geçsin unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız’ diyen Başkan Sadıkoğlu, Kıbrıslı Türkler'in Sesi Dr. Fazıl Küçük’ü, şükran ve minnetle andı.



SADIKOĞLU: “HER TÜRLÜ ZORLUKLARA KARŞI KOYARAK KENDİSİNİ KIBRIS TÜRK HALKINA ADADI”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajında şunlara yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının hemen ardından ‘bugünleri gördüm ya artık rahatlıkla ölebilirim’ dedi; ülkesine, milletine ve insanına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Bizler de yeri asla doldurulamaz müstesna insan Liderimiz Doktor Fazıl Küçük’ü vefatının üzerinden kaç yıl geçerse geçsin unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız.

O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadele ve ülkesi için hissettiği vicdani sorumluluk da hiç kuşkusuz paha biçilmez. Lakin 'Türküm ve hiçbir zaman Türklüğün ayaklar altında çiğnenmesine tahammül edemem' sözleriyle de ne kadar millet sevdalısı olduğunu göstermiş, her türlü zorluklara da karşı koyarak kendisini Kıbrıs Türk Halkına adadığını gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türk Halkının varlığı için yıllarca hizmet eden devlet, fikir ve siyaset adamı, değerli insan, Doktor Fazıl Küçük'ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak biz Kıbrıslı Türkler için gurur verici ve vazgeçilmezdir. Bu sebeptendir ki Kıbrıs Türk Halkı liderini asla unutmayacak. Biz Kıbrıslı Türkler'in Sesi’ni, liderimizi bu vesileyle bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Ruhu şad olsun.”