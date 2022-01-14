Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı eşiyle görünce darp etti
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata...
İki kişi bıçakladı
İki kişi bıçakladı

Başkan Sadıkoğlu, Küçük’ü Andı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 38. yılında andı.

14 Ocak 2022 Cuma 15:37
44 Okunma
Başkan Sadıkoğlu, Küçük’ü Andı
banner108

‘Liderimiz Doktor Fazıl Küçük’ü vefatının üzerinden kaç yıl geçerse geçsin unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız’ diyen Başkan Sadıkoğlu, Kıbrıslı Türkler'in Sesi Dr. Fazıl Küçük’ü, şükran ve minnetle andı.

SADIKOĞLU: “HER TÜRLÜ ZORLUKLARA KARŞI KOYARAK KENDİSİNİ KIBRIS TÜRK HALKINA ADADI”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajında şunlara yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının hemen ardından ‘bugünleri gördüm ya artık rahatlıkla ölebilirim’ dedi; ülkesine, milletine ve insanına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Bizler de yeri asla doldurulamaz müstesna insan Liderimiz Doktor Fazıl Küçük’ü vefatının üzerinden kaç yıl geçerse geçsin unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız.
O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadele ve ülkesi için hissettiği vicdani sorumluluk da hiç kuşkusuz paha biçilmez. Lakin 'Türküm ve hiçbir zaman Türklüğün ayaklar altında çiğnenmesine tahammül edemem' sözleriyle de ne kadar millet sevdalısı olduğunu göstermiş, her türlü zorluklara da karşı koyarak kendisini Kıbrıs Türk Halkına adadığını gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türk Halkının varlığı için yıllarca hizmet eden devlet, fikir ve siyaset adamı, değerli insan, Doktor Fazıl Küçük'ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak biz Kıbrıslı Türkler için gurur verici ve vazgeçilmezdir. Bu sebeptendir ki Kıbrıs Türk Halkı liderini asla unutmayacak. Biz Kıbrıslı Türkler'in Sesi’ni, liderimizi bu vesileyle bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.
Ruhu şad olsun.”

Anahtar Kelimeler:
Hasan Sadıkoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta sonu dağlık kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor
Hafta sonu dağlık kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor
Serdaroğlu: Kamuda taşeron işçiliğin önlenmesi için açtığımız davayı kazandık
Serdaroğlu: Kamuda taşeron işçiliğin önlenmesi için açtığımız davayı kazandık
551 pozitif vakaya rastlandı
551 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim