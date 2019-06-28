Başkan Sennaroğlu çöpleri topluyor

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, belediye personelinin grev yapması nedeniyle çöpleri topladı, vatandaşa su götürdü. Başkan Sennaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile “eylem bir haktır ancak kimse insanları çöpün içinde ve susuz bırakmaya hakkı yoktur” diyerek belediyenin işlerini kendisinin yapacağının altını çizdi.

Sennaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

Belediye çalışanın eylemi bir haktır... Ancak hiç kimsenin insanları çöpün içinde ve susuz bırakmaya Hakkı yok... Ben sürer toplarım! Gerçeklerden asla taviz vermem. Bugünde yarında.....!!