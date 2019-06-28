Başkan Sennaroğlu çöpleri topluyor

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, belediye personelinin grev yapması nedeniyle çöpleri topladı, vatandaşa su götürdü. Başkan Sennaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile “eylem bir haktır ancak kimse insanları çöpün içinde ve susuz bırakmaya hakkı yoktur” diyerek belediyenin işlerini kendisinin yapacağının altını çizdi.
Sennaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
Belediye çalışanın eylemi bir haktır... Ancak hiç kimsenin insanları çöpün içinde ve susuz bırakmaya Hakkı yok... Ben sürer toplarım! Gerçeklerden asla taviz vermem. Bugünde yarında.....!!
Ne yani bir kişi yetersaydı ne bok yemeye maaş alır bilmem kaç kişi diye da sormazlar mı adama?
Ama poletikacı işte, her eylemden bir şov çıkarmak!
1- İnsanlar çöpün içinde değil 2- çöp toplayıcıları başka nasıl grev yapsın? İnsanlar çalıştığı alanda grev yapar.
Gelmiş geçmiş Meclisler Sennaroğlunun fikrinde olsaydı zaten bu tür grevler yasal hak olmaktan çıkarılırdı. Değil mi Sennaroğlu?
Elbette çalışanlar da çalıştıkları kurumların birer emekçisi olduğunu bilecek, kurumlarda yapılanma, hadsizlik, soysuzluk olmayacak, çalışanlar kurumların ele geçireni asla olmamalı!
Tüm KKTC için geçerli " Kurumlar esasen çalışanlar için değil, toplumsal hızmet için kurulurlar ve kuruluş amacı için var olmaları gerekir".
Ama ben iddia ederim çalışanların 95% i çalıştığı kurumun kuruluş amacını okumamıştır bile. Bildiği tek şey kendisini işe aldıran dayısı...