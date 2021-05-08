Başkan Sungur seçildi

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Genel Kurulu yapıldı, başkanlığa yeniden Hasan Sungur seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa'da ki Birlik Merkezinde pantemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen Genel kurulda Hasan Sungur oy birliği ile yeniden Genel Başkan seçildi.

Genel kurulda konuşan Sungur "Emlakçılar yasasının mecliste olduğunu ve yasalarının biran önce geçmesini beklediklerini söyledi. Sungur yasanın meclisten geçmesi ile birlikte ülkede kaçak emlakciligin önüne geçileceğini ve kimsenin artık mağdur olmayacağını yapılacak satışlardan Emlakçılarin sorumlu olacağını ve sigorta sistemini devreye koyacaklarini söyledi. Sungur son bir yılda pandemiden ötürü ciddi bir ekonomik sıkıntının olduğuna dikkat çekti ve bu konuda dünyada aşılama çalışmalarına devam ettiği sürece ülkeye çift aşısı olanların gelmesinde kolaylıklar sağlanması gerektiğini söyledi.