Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Başkan Sungur seçildi

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Genel Kurulu yapıldı,  başkanlığa yeniden Hasan Sungur seçildi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:52
137 Okunma
Başkan Sungur seçildi

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Genel Kurulu yapıldı,  başkanlığa yeniden Hasan Sungur seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa'da ki  Birlik Merkezinde pantemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen Genel kurulda Hasan Sungur oy birliği ile yeniden Genel Başkan seçildi.  

Genel kurulda konuşan Sungur "Emlakçılar yasasının mecliste olduğunu ve yasalarının biran önce geçmesini beklediklerini söyledi.  Sungur yasanın meclisten geçmesi ile birlikte ülkede kaçak emlakciligin önüne geçileceğini ve kimsenin artık mağdur olmayacağını yapılacak satışlardan Emlakçılarin sorumlu olacağını ve sigorta sistemini devreye koyacaklarini söyledi.  Sungur son bir yılda pandemiden ötürü ciddi bir ekonomik sıkıntının olduğuna dikkat çekti ve bu konuda dünyada aşılama çalışmalarına devam ettiği sürece ülkeye çift aşısı olanların gelmesinde kolaylıklar sağlanması gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 08.05.2021 14:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Birçok projeye imza attık, yenileri için hazırlanıyoruz…”
“Birçok projeye imza attık, yenileri için hazırlanıyoruz…”
Rum muhalefet liderinden "Kıbrıs konferansı" açıklaması
Rum muhalefet liderinden "Kıbrıs konferansı" açıklaması
“TEK İSTEDİĞİMİZ HALKIN BARIŞ, HUZUR VE GÜVENLİK İÇERİSİNDE YAŞAMASI”
“TEK İSTEDİĞİMİZ HALKIN BARIŞ, HUZUR VE GÜVENLİK İÇERİSİNDE YAŞAMASI”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim