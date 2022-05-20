Başkan Töre, Hatay’dan Gelen Heyeti Kabul Etti…

Başkan Töre, Hatay Deniz Otobüsü’nün uluslararası sulardaki ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlemesi nedeniyle ülkede temaslar yapan Hatay ilinden bir heyeti kabul etti.

Heyette Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve Serkan Topal’ın yanı sıra Hatay’a bağlı Arsuz İlcesi Belediye Başkanı Asaf Güven, Samandağ İlçesi Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve İyi Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin Hatay’dan gelen yetkilileri yer aldı.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, arzularının daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti görmek olduğunu belirterek bu maksatla her zaman çalışmalara güç katmak istediklerini ifade etti.

Hatay’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sadece gönül bağı ile değil fiziken de bağlayacak çalışmalar için uzun zamandır uğraş verdikleri Hatay Deniz Otobüsü seferlerini başlattıklarını anımsatan Savaş, deniz seferlerinin başarılı olmasını diledi.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Anavatan Türkiye’nin her karış toprağını sevdiklerini belirterek ancak ülkede Hatay’dan göç edip burada yaşamını sürdüren bir çok vatandaşın olması nedeniyle kendilerini Hatay’a bir adım daha yaklaştırdığına değindi.

Önceki dönemde Anavatan Türkiye’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına da destek vermek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir grup ile Hatay’a gittiğini anımsatan Töre, Anavatanın bütünlüğü için yapılan bu harekatta şehit düşen Mehmetçikleri ve sivil insanları bir kez daha saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin birliği, dirliği ve bütünlüğün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Töre: “Hepimiz, Atatürk’ü ilham alıyoruz. Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye ile dayanışma içerisinde Cumhuriyeti ileriye taşımak arzusundadır.” dedi.

1974 Mutlu Barış Harekatıyla Girne’de Anadolu’ya yol bağlandığını dile getiren Başkan Töre, başlatılan deniz seferlerinin de bu amaca hizmet eden önemli bir değer olduğunu kaydetti.

Töre: “Bizim geleceğimiz, Anavatan Türkiye ile birlikte ilerlemektir. Birlik beraberlik içerisinde olursak kazanımlarımız artacaktır. Bağımsızlığımız ve egemenliğimiz pekişecektir.” dedi.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ile İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.