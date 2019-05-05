Başkan yeniden Binnaz Kaya

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Derneğin 12. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.
Genel Kurul Divan Başkanlığını Safinaz Davulcu ve Divan Sekreterliğini Bedriye Özlem ile Neriman Hüseyin yaptı.
2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu şöyle: “Feyman Aptula, Günay Mutalip, Mehmet Güler, Merkean Paşa, Ahmet Sağıroğlu, Rıdvan Sönmez, Kerim Nasuf Kerim, Sabriye Tahir
Disiplin Kurulu: Orhan Özlem, Elseven Akif, Ertan Aptula
Denetim Kurulu: Karani Ömer, Birol Saiter, Sebatiye Aptrayim Girne Sorumlusu: Ögün Murat