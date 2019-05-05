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Başkan yeniden Binnaz Kaya

 Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Binnaz Kayaseçildi.

05 Mayıs 2019 Pazar 16:55
Başkan yeniden Binnaz Kaya
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Derneğin 12. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Genel Kurul Divan Başkanlığını Safinaz Davulcu ve Divan Sekreterliğini Bedriye Özlem ile Neriman Hüseyin yaptı.

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Faaliyet raporunun okunması ve mali raporun okunup aklanması sonrası organların seçimi gerçekleştirildi.

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu şöyle: “Feyman Aptula, Günay Mutalip, Mehmet Güler, Merkean Paşa, Ahmet Sağıroğlu, Rıdvan Sönmez, Kerim Nasuf Kerim, Sabriye Tahir

Disiplin Kurulu: Orhan Özlem, Elseven Akif, Ertan Aptula

Denetim Kurulu: Karani Ömer, Birol Saiter, Sebatiye Aptrayim Girne Sorumlusu: Ögün Murat

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Anahtar Kelimeler:
Binnaz Kaya
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