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BAŞKANIN OĞLU POZİTİF, KENDİSİ MAKAMINDA İDDİASI

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin oğlu Ö. Benli koronovirüse yakalandı.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:56
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BAŞKANIN OĞLU POZİTİF, KENDİSİ MAKAMINDA İDDİASI

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin oğlu Ö. Benli  koronovirüse yakalandı.
Sağlık Bakanlığı’nın günlük rutin olarak duyurduğu pozitif hastalarla tabloda  geçtiğimiz gün Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin oğlu Ö. Benli’nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı görülüyor.

Belediye Başkanının oğlunun karantinada tutulması gerekirken evinde olduğu iddia ediliyor.
Sağlık Bakanlığı’nın covid-19 listesinde hastanede müşahede altında tutulduğu yönünde gözükse de başkanın oğlu Ö.Benli’ye pozitif ayrımcılık yapıldığı iddia ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, Ö.Benli’nin  covid-19 testinin pozitif çıkması ile birlikte belediye başkanı ve etrafındaki yakın temasların ne sebeble karantina altına almadığı veya kendisini izole etmemesi ise ayrı bir durum ortaya çıkardı.

Bakanlığın, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin oğlunun gerçekten karantina merkezinde mi yoksa evinde mi olduğu yönünde açıklama yapmasını bekliyoruz…

KAYNAK - HABER : Bİ MANŞET KIBRIS

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