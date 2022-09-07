Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Flaş Haber
Başkanlar yetkisiz kaldı!
Kapat

Başkanlar yetkisiz kaldı!

07 Eylül 2022 Çarşamba 11:26
1389 Okunma
Başkanlar yetkisiz kaldı!


ÖZEL HABER

Anayasa mahkemesinin yerel seçimlerin ertelenmesine dair yasayı anayasa mahkemesine aykırı bularak iptal etmesi yeni bir kaosa yol açtı.

Gündem Kıbrıs'ın hukuk camiasından elde ettiği bilgilere göre, iptal edilen yasada, belediye başkanlarının hiçbir yetkisi yok.

Buna göre, belediyelerde personel ödemeleri, ihale süreçleri ve diğer gider ödemeleri yasaya göre yapılamaz. 

Öte yandan meclisin bir kez daha aynı gündem ile toplanarak, yerel yönetim seçimleri tarihini yeniden belirlemesi gerekiyor.

Son Güncelleme: 07.09.2022 11:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı
Tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
Özersay: Nur topu gibi bir kaos daha doğdu!
Özersay: Nur topu gibi bir kaos daha doğdu!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim