Başkanlar yetkisiz kaldı!

ÖZEL HABER

Anayasa mahkemesinin yerel seçimlerin ertelenmesine dair yasayı anayasa mahkemesine aykırı bularak iptal etmesi yeni bir kaosa yol açtı.

Gündem Kıbrıs'ın hukuk camiasından elde ettiği bilgilere göre, iptal edilen yasada, belediye başkanlarının hiçbir yetkisi yok.

Buna göre, belediyelerde personel ödemeleri, ihale süreçleri ve diğer gider ödemeleri yasaya göre yapılamaz.

Öte yandan meclisin bir kez daha aynı gündem ile toplanarak, yerel yönetim seçimleri tarihini yeniden belirlemesi gerekiyor.