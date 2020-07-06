Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Park halindeki araçtan çaldıkları çek defteriyle araba satın aldılar
Çaldıkları çek defteriyle araba satın...
5 kişinin saldırısına uğradı
5 kişinin saldırısına uğradı
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı
Kebap şişiyle adam yaraladı
Kebap şişiyle adam yaraladı

Başkanlığa Sezai Sezen seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nde başkanlığa Sezai Sezen seçildi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:15
597 Okunma
Başkanlığa Sezai Sezen seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, derneğin cumartesi günkü olağan genel kurulunda Sezen oy çokluğu ile başkanlığa seçilirken yetkili kurulları da şu şekilde oluştu:

“Yönetim Kurulu: Ramazan Özçelik, İsmail Demirci, Mehmet Sporcuoğlu, Ayhan Sığırcı, Oktay Erdem, Murat Uzun, Esengül Yılmaz, Seda Toker Edebali Denetleme Kurulu: Kamil Ecevit Baytan, Özlem Kansu, Hürü Demir,  Disiplin Kurulu: Sıtkı Öztekin, Yakup Tek, Mehmet Gökçebağ.”

“DAHA ETKİN VE TÜM GÖNÜLLÜLERE KUCAK AÇAN BİR KIZILAY”

Başkanlığa seçilen Sezai Sezen teşekkür mesajında birlik beraberlik vurgusu yaptı. 

Sezen 2 yıllık görev süresince, daha etkin ve tüm gönüllülere kucak açan bir Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı için çalışacaklarını kaydetti.

Sezen, derneğin kendisine ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde aktif çalışmalarını artıracağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk KızılayıSezai Sezen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Engellilerle ilgili tasarıyı kabul etti
Meclis Engellilerle ilgili tasarıyı kabul etti
Tatar, Eroğlu'na acil şifalar diledi
Tatar, Eroğlu'na acil şifalar diledi
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim