Başkanlığa Sezai Sezen seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, derneğin cumartesi günkü olağan genel kurulunda Sezen oy çokluğu ile başkanlığa seçilirken yetkili kurulları da şu şekilde oluştu:

“Yönetim Kurulu: Ramazan Özçelik, İsmail Demirci, Mehmet Sporcuoğlu, Ayhan Sığırcı, Oktay Erdem, Murat Uzun, Esengül Yılmaz, Seda Toker Edebali Denetleme Kurulu: Kamil Ecevit Baytan, Özlem Kansu, Hürü Demir, Disiplin Kurulu: Sıtkı Öztekin, Yakup Tek, Mehmet Gökçebağ.”

“DAHA ETKİN VE TÜM GÖNÜLLÜLERE KUCAK AÇAN BİR KIZILAY”

Başkanlığa seçilen Sezai Sezen teşekkür mesajında birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Sezen 2 yıllık görev süresince, daha etkin ve tüm gönüllülere kucak açan bir Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı için çalışacaklarını kaydetti.

Sezen, derneğin kendisine ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde aktif çalışmalarını artıracağını ifade etti.