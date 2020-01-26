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Başkanlığa yeniden Mehmet İpek seçildi

26 Ocak 2020 Pazar 17:25
Başkanlığa yeniden Mehmet İpek seçildi

Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu bugün Mağusa Gelişim Akademisi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte ilk olarak başkan Mehmet İpek konuşma yaptı.

İpek konuşmasına Elazığ’da yaşanan deprem felaketine değinerek, ölenlere rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın başlatmış olduğu yardım kampanyasına herkesin katılmasını istedi.

İpek, dernek olarak bugüne kadar yaptıkları faaliyetleri de anlattığı konuşmasında, birlik ve beraberlik içinde bu çalışmaların sürmesini diledi.
İpek ayrıca, 2019 yılına ait mali raporları hakkında bilgi de verdi.

Etkinlikte derneğin Denetleme Kurulu Başkanı Cemal İyigün ise derneğin 2018-2019 yılına ait gelir giderlerini açıkladı.

Genel kurulda daha sonra mevcut başkan Mehmet İpek yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu’na: Mehmet İpek, Cemal İyigün, Halil Çiftçi, Ali Kozalak, Levent Kara, Harun Dervişoğlu, Ozan Yoldaş, Özgür Öz, Hilmi Yoldaş, Ahmet Çetrez ve Erdal Gülen getirilirken; Denetleme Kuruluna da; Yusuf Çelik, Hasan Yakar, Abdullah Çiftçi, Emre Kabaklıoğlu ve Ramazan Ekinci seçildi.

Derneğin Disiplin Kurulu’na ise; Ahmet Yıldırım, Ercan Karadeniz, Ökkeş Yıldız, Mustafa Kahram ve Mithat Ezgi seçildi.

BRTK

Anahtar Kelimeler:
Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma Ve Kültür DerneğiOlağan Genel KurulMehmet İpekHaberGündemKıbrıs
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