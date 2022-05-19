Başkanlık sistemi gelmeli mi?

ÖZEL HABER- Esengül Aykaç

Ülkemizde yaşanan hükümet krizleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Vatandaşa göre hükümet krizi yüzünden ülkedeki sorunlar sürekli erteleniyor ve bir çözüm üretilemiyor. Gündem Kıbrıs olarak vatandaşlara ‘Başkanlık sistemi olsaydı ülkedeki sorunlar düzelir miydi?’ diye sorduk.

VATANDAŞ NE DİYOR?

“BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN ÇOK ERKEN”

Mustafa Özcan isimli vatandaş, ülkedeki anayasal boşluklar ve hükümetin sorunları düzelmeden başkanlık sistemine geçilse de ülkedeki sorunların düzeleceğine inanmadığını kaydederek, “Şu an için başkanlık sistemi için çok erken olduğunu düşünüyorum. Başkanlık sistemine geçilebilmesi için anayasal düzenlenmeli, kanunlar yeterli düzeye getirilmeli ve mecliste bekleyen bir sürü yasa var. Bu yasaların geçirilmesiyle birlikte başkanlık sistemine geçilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Çoğu vatandaşımız başkanlık sisteminin ne olduğunu bilmiyor. Bazı kişilere başkanlık sistemi hakkında bahsedildiğinde Güney Kıbrıs gibi olacağını düşünüyor ama bizim meclisteki insanlarımızın koltuk sevdası bitmediği sürece başkanlık seçimi de gündeme gelse, başkan da seçilse dünyanın ilkleriyle meşhuruz ya biz, fakat daha çok erken” şekline konuştu.

“BAŞKANLIK SİSTEMİ OLSAYDI ÜLKEDEKİ SORUNLAR DÜZELİRDİ”

Zülfikar Öznur isimli vatandaş ise “Başkanlık sistemi olsaydı ülkedeki sorunlar düzelirdi. Başkanlık sistemi ile birlikte daha kolay yönetim olurdu. Ne kadar kalabalık olursak sorunları çözmek bir o kadar da zordur” dedi.

“ÜLKEDEKİ SORUN SİSTEMDE DEĞİL KİŞİLERDEDİR”

Çağan Ilgar Başkanlık sisteminin ülkedeki sorunların çözülmesinde etkili olmayacağını düşündüğünü kaydederek, “Başkanlık sistemi olmuş olsaydı ülkedeki sorunlar çözülemezdi. Ülkedeki sorun sistemde değil kişilerdedir. Hangi şekilde yönetildiğin değil, önemli olan nasıl yönetildiğindir. Ülkedeki sorunlara baştakilerin bir çözüm bulması gerekiyor. Vatandaşlık görevimizi sandığa giderek yerine getirdik. Dünyanın hiçbir yerinde bizim gibi politika ile içli dışlı olan hiçbir toplum yoktur. Başka ülkelerde insanlar sandığa gidip oylarını verir ve olay orada biter. Bizim toplumumuzda ise mecburen hepimizi bir yere ittiler. Hepimiz gazeteciyiz, politikacıyız, ekonomist yani bu ülkede biz toplum aslında her şey olduk. Her halde bizleri bu duruma baştakiler itti” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜLKEDEKİ SORUNLARI ÇÖZMEZ”

Tayfun Alpakın, “Başkanlık sistemi ülkedeki sorunları çözmez. Çünkü sadece başkan olmak yetmez. Aşağıya da hükmetmek gerekir. Türkiye’de de başkanlık sistemi var ama alt kademelere hükmediyor. Ülkedeki hükümet krizleri yüzünden çok zorluklar yaşıyoruz. Bir taraftan pahalılık, devalüasyon, iş bulamama sorunu derken önümüzü göremiyoruz. Kaçacak yer olmadığı için bu memleketin içerisinde öleceğiz. Ne yapacağız?” diye sordu.

“HALKA BAŞKANLIK SİSTEMİNİ SORDUKLARINDA BENİM CEVABIM EVET OLUR”

Remzi Atakan, “Başkanlık sistemi olması için başka ülkelere bakmak gerekiyor. Türkiye’deki başkanlık sistemini görüyoruz ve herkes şikâyetçi. Amerika’daki başkanlık sistemi başka, Güney Kıbrıs’taki başkanlık sistemi başkadır. Bize nasıl bir başkanlık sistemini uygun görüyorlar ona bakmamız gerekiyor. Başkanlık sistemi için halka sormaları gerekecektir. Meclis’te oturup kendi başlarına alabilecekleri bir karar değildir. Halka başkanlık sistemini sorduklarında benim cevabım evet olur. Çünkü tek bir ses ile yönetileceğiz bu sayede muhatabımızı bileceğiz” şeklinde konuştu.

“BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DENEMEK GEREKİYOR”

İbrahim Üstüner ise Başkanlık sisteminin denenmesi gerektiğini kaydederek, “Başkanlık sistemini denemek gerekiyor. Bir de bu sistemi deneyelim. Parlamenter sistem artık kilitlendi. Bu yüzden parlamenter sistem için çıkış yolu yok” şeklinde konuştu.

“BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM”

Ergün Müderisoğlu, “Başkanlık sistemi olsaydı ülkedeki sorunlar düzelmezdi. Bu memlekette hiçbir sorun düzelmiyor. Her parti arasında iç çekişmeler yaşanıyor. Küçük bir ülke olduğumuz için başkanlık sistemine geçilmesini doğru bulmuyorum” dedi.