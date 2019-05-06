Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Başkasın ait pasaport ile çıkış yaparken yakalandı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:42
Başkasın ait pasaport ile çıkış yaparken yakalandı
banner44

Ülkemize kendine ait pasaportla 8 Şubat’ta giriş yapan zanlı Simon Igor Azebaze, başkasına ait Finlandiya pasaportuyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü yakalandı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Şükrü Ömürlü, 5 Mayıs’ta saat 05.30’da Ercan Havalimanı’ndan zanlı Simon Igor Azebaze’nin Finlandiya uyruklu Yves Manterne Amoa’nın pasaportu ile konu şahsın kimliğine bürünüp,sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Ömürlü, pasaportun uzmanlar tarafından inceleneğini belirtti. Ömürlü, zanlının suçüstü yakalandığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

banner41

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

banner22
Anahtar Kelimeler:
AitPasaportYakalandıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı
Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak
Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak
Kuvvet, yarın yeniden mahkemeye çıkartılacak!
Kuvvet, yarın yeniden mahkemeye çıkartılacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim