Başkasın ait pasaport ile çıkış yaparken yakalandı

Ülkemize kendine ait pasaportla 8 Şubat’ta giriş yapan zanlı Simon Igor Azebaze, başkasına ait Finlandiya pasaportuyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü yakalandı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Şükrü Ömürlü, 5 Mayıs’ta saat 05.30’da Ercan Havalimanı’ndan zanlı Simon Igor Azebaze’nin Finlandiya uyruklu Yves Manterne Amoa’nın pasaportu ile konu şahsın kimliğine bürünüp,sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Ömürlü, pasaportun uzmanlar tarafından inceleneğini belirtti. Ömürlü, zanlının suçüstü yakalandığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)