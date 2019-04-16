Başkasına ait çeki bozduran Kanmaz'a iki yıl hapis!

Birlikte yaşadığı sevgilisinin kendisine emanet ettiği 13 bin TL’lik çeki bozup, harcayan sanık Mehmet, iki yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan kararda savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın Kasım 2017 tarihinde çocuklarıyla birlikte KKTC’ye geldiğini ve müştekiyle ilişki yaşamaya başladığını belirtti. Sağer, müştekinin, sanığın yardımıyla bir araba satın aldığını ancak memnun kalmayıp, aracı sattığını ve karşılığında aldığı 13 bin TL’lik çeki bozdurup, kendisine vermesi için sanığa emanet ettiğine değindi. Sağer, sanığın ise çeki bozarak 13 bin TL’yi harcadığını ve müştekiye 4 ay boyunca yalan söyleyerek, kandırdığını belirtti. Sağer, sanığın, ilişki yaşadığı kadına 4 ay boyunca yalan söylemesini aleyhine ciddi ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Miktarın azımsanmayacak bir miktar oluşunu da sanığın aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybilirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.