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Başkasına ait karavanı sattı!

Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan zanlı M.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 11:55
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Başkasına ait karavanı sattı!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının"Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 21.11.2022 tarihinde saat 16.30 saatlerinde Lefkoşa’da Lefkoşa Devlet Hastanesinin araç otoparkında park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin İ.Ö’ye ait Cameo 550 GL model karavanın zanlı tarafından sirkat edilip 35,000 TL karşılığında Girne'de sakin T. T.'ye satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlı 23.12.2022 tarihinde tespit edilerek derdest emir gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak mahkeme tarafından 3 gün ek tutukluluk emir verildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının bir kağıda bahse konu karavanı 35,000 TL karşılığında sattığına dair yazıp imza ettiği bir yazı tespit edilerek bahse konu kağıt emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlıdan incelenmek üzere el yazı ve imza örneği alındığını belirtti.

Polis, 24.12.2022 tarihinde zanlının gönüllü bir ifade verdiğini vebazı iddialarda bulunduğunu ve iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın devam etmekte olup, zanlının etki etme olasılığı olmadığından zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit taminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 Biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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