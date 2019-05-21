Başkasına ait pasaportla çıkış yapan zanlılar tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan başkasına ait Fransız pasaportlarıyla çıkış yapmaya çalışan iki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz, 17 Mayıs tarihinde saat 11.00'da Ercan Havalimanı’nda önceden Guilene Clarice Fossi Nkouamou’nu adına sahte olarak düzenlenmiş Fransız pasaportu ile pasaportta adı geçenin kimliğine bürünerek K.K.T.C'den çıkış yapmak istediği esnada konu yerde görevli Sivil Hizmet Görevlisi tarafından tespit edildiğini anlattı. Yavuz, zanlının kimliğinin belirlenemediğini belirtip, tahkikat amaçlı üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yavuz, zanlı Zain Adamo’nun ise 17 Mayıs’ta Lefkoşa' da Lokmacı Kara Giriş Kapısından, önceden Roukit Abdallah adına sahte olarak düzenlenmiş Fransiz Pasaportu ile, pasaporttaki şahsın kimliğine bürünerek K.K.T.C'ye giriş yaptıktan sonra, ayni gün yine aynı pasaport ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada, çıkış kabininde görevli Sivil Hizmet Görevlisi tarafından tespit edildiğini belirtti. Zanlının adının Zain Adamo olduğunun belirlendiğini söyleyen Yavuz, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

(Kamalı Haber)