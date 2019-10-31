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Başkasına ait telefonu çalan zanlı tutuksuz yargılanacak

Tevfik Özer tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Ekim 2019 Perşembe 15:33
Başkasına ait telefonu çalan zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da berber dükkânında başka bir müşteriye ait telefonu çalan zanlı Tevfik Özer tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Tevfik Özer’in 15.09.2019 tarihinde 17.00-18.00 saatleri arasında Mehmet Irmak isimli berber salonu içerisinde Erhan Özoğlu'na ait siyah renk kılıf içerisinde bulunan Samsung J8 marka siyah renk 1450TL değerindeki cep telefonunu sirkat ettiğini belirtti. Ergüleç, 15.10.2019 tarihinde şikâyetçi Erhan ÖZOĞUL polise gelerek konu ile ilgili şikâyette bulunmuş akabinde mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Ergüleç, Sirkat edilen cep telefonun bulunması için 30.09.2019 tarihinde Ergüleç, Turkcell şirketine yazı yazıldığını ve 30 Ekim itibari ile telefon dökümlerinin polisin eline ulaşması üzere soruşturma genişletilmiş ve sirkat edilen cep telefonunun zanlının kullandığı tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Ergüleç, aynı gün zanlının şubeye celp edildiğini, sirkat cep telefonu tasarrufunda bulunduğunu ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinin derdest emri ışığında zanlının tutuklandığını söyledi. Zanlının dün sabah saatlerinde gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten Ergüleç, çalışma izinli olarak çalışan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlanması için mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması,

KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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Son Güncelleme: 31.10.2019 15:44
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberZanlıTELEFON
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