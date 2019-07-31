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Başkasının aracını sattı

(Kamalı Haber) -  Kendisine emanet edilen aracı sahte evrak düzenleyerek satan zanlı Esmaeil Khaksarshahmırzadı tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.                      

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:23
Başkasının aracını sattı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Salih Minifoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Minifoğlu, huzurda bulunan zanlı Esmaeil Khaksarshahmırzadı’nın Mayıs2017 ayı içerisinde Lefkoşa'da, İran'da sakin Sahar Karbaşı'nın kendisine tamir etme maksatlı bırakmış olduğu Sahar Karbaşı adına kayıtlı LD 433 plakalı Mercedes marka salon aracı, yetkisi olmadan konu aracın satmak amacı ile motorlu araç devretme müracaat formunun devreden kısmını Sahar Karbaşı’nın ismini yazıp imza yerine kendisinin imzasını atarak sahte evrağı düzenleyip, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Uluhan isimli Oto Galeri’ye vererek tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı. Minifoğlu, zanlının 30.07.2019 tarihinde derdest emri ışığında tutuklandığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Mİnifoğlu, zanlının İran uyruklu olup 01.02.2020 tarihinde kadar çalışma izinli olarak bulunmakta olup yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtip, davaları görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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HaberKKTCSahtekar
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