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Başkent Lefkoşa'da yağmur

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:23
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Başkent Lefkoşa'da yağmur



Günlerdir beklenen yağmur başkent Lefkoşa'da etkili oldu.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış başkentlilerin yüzünü gülürdü.

Pazar gününe kadar havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 4 – 10 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı cuma gününe kadar iç kesimlerde 34, sahillerde 30 derece dolaylarında seyredecek.

Cuma gününden itibaren sıcaklık biraz daha düşecek ve en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 30 derece dolaylarında olacak.

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