Başkentte iş yeri denetimleri sürüyor

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi başkent Lefkoşa’da bulunan iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

25 Mart – 29 Mart tarihleri arasında yapılan 58 iş yeri denetlemesi sonucunda 2 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. Denetimlerde ayrıca “Tek Market”, “Ethem Aslan Yurt Kafeteryası” ve “Tek Market” isimli işletmelere izinsiz iş yeri ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortamdan dolayı Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.

Saray Önü Market isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırdığı için ceza kesen belediye, “Beş Sekiz Cafe” isimli işletmeye iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırma nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Ayrıca, Kayıkhane Off-Licence isimli iş yerinden 8 Birim (28 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan, Saray Önü Market isimli işyerinden 3 Birim (82 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan, Tek Market isimli işyerinden 65 Birim (1190 adet) ürün tarihi geçmiş ve uygun etiket bilgisi olmadığından dolayı müsadere edildi.

Belediye, 6 restoran, 10 cafe, 3 bar, 1 gıda üretim yeri, 1 meyhane,1 berber salonu, 1 yurt kafeteryası, 6 eğitim merkezi, 15 market, 4 off-licence, 2 gıda deposu, 1 manav, 1 spor salonu, 1kahvehane, 3 oto galeri, 1düğün salonu, 1 büfe denetledi.