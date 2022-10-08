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"Baskılara boyun eğmeyeceğiz"

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda çalışan hademelerin haklarını savunmak için pazartesi günü Meclis’e yürüyeceklerini açıkladı

08 Ekim 2022 Cumartesi 13:29
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"Baskılara boyun eğmeyeceğiz"



Kamu-İş, pazartesi günü tüm okullarda genel greve gideceğini duyurdu. Lefkoşa’da toplanıp Meclis’e yürüyeceklerini açıklayan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademelerin bölünüp, haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceğiz”  ifadelerini kullandı.

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Serdaroğlu, yaptığı yazlı açıklamada şunları kaydetti: 

Biz emekçiler bir bütünüz, bütün olmaya da devam edeceğiz. Bir işyerinde bir toplu iş sözleşmesi vardır. Ne bu toplu iş sözleşmesine aykırı bir sözleşmeye müsaade edeceğiz. Ne de mevcut toplu iş sözleşmesini bozup başka bir toplu iş sözleşmesine uyarlamanız için zemin hazırlamanıza müsaade edeceğiz. örgütlü yapımızı asla bozmayacağız. Örgütlenmeden korkanların demokratik sosyal bir hukuk devletinde yöneticilik yapmaya da hakları olamaz.

Bütün baskılara, tehditlere ve mobbinglere karşı direneceğimizi göstermek amacıyla pazartesi günü tüm okullarda bir gün genel greve gideceğiz. 

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere yasaları çiğneyenleri yasaları hatırlatmak için aynı gün  Meclis’e de yürüyeceğiz. 

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