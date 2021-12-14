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Başlar: “Zamlara dur demenin zamanı geldi”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, zamların durdurulması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hükümete çağrı yaparak, aksi takdirde gereğini yapacaklarını bildirdi.

14 Aralık 2021 Salı 15:36
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Başlar: “Zamlara dur demenin zamanı geldi”
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Başlar yaptığı yazılı açıklamada, “Bir ay içerisinde süte 4 kez zam geliyor” diyerek, yüzde 50’yi aşacak zamlar karşısında imalatçıların iflas noktasına geldiğini kaydetti.

İmalatçıların, dövize endeksli gaz, yakıt ve ambalaj giderleriyle boğuştuğunu ifade eden Mustafa Başlar, “Yeni fiyat uygulamasını yürürlüğe koyamadan, süte yeniden zam yapılması imalatçıları hem zarara hem de oluşan açığı kapatamama sıkıntısına koyuyor” dedi.

Halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle bir evin temel gıda maddesi olan süt ve süt ürünlerinin sofralardan uzaklaştığını belirten Başlar, zamlara dur demenin zamanının geldiğini, artık halkı düşünmek gerektiğini kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hükümet yetkililerinin bu sese kulak vermesini temenni eden Mustafa Başlar, aksi takdirde her platformda her koşulda gereğini yapacaklarını duyurdu.

İmalatçılardan kaynaklı olmayan zamlar nedeniyle halktan özür dileyen Başlar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na da yeni bir zam yapmaması için çağrı yaptı.

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