"Başpiskopos Hrisostomos, asılsız Rum iddialarını tekrarladı"

Sabah Gazetesi köşe yazarı Erhan Ayfonucu Kıbrıslı Türklerin dedelerinin Anadolu Türkmenleri olduğunu yazdı.

İşte o yazıdan bir bölüm:

Başpiskopos Hrisostomos, asılsız Rum iddialarını tekrarlayarak “Kıbrıslı Türkler din değiştirmiş Hristiyan Rumlar” dedi. Araştırmalara göre Kıbrıs Türkleri, fetihten sonra Anadolu’dan getirilerek adaya yerleştirilen Türkmenler’in torunları

Fetihten sonra, Kıbrıs’ta fethi daimi kılmak için bir iskân siyaseti takip edilerek, binlerce Türk Anadolu’dan getirilerek adaya yerleştirildi.

Fetihten sonra Kıbrıs’a Türkler’in yerleşmesi için iki yıl vergi muafiyeti tanınmış ve Anadolu’da belirlenmiş bazı bölgelerden, on hanede bir hanenin zorla Kıbrıs’a yerleştirilmesi emri çıkarılmıştı. Adaya gönderilmek üzere Aksaray, Beyşehir, Seydişehir, Develi, Anduğı, Ürgüp, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı (Sultandağı), Akşehir, Koçhisar ve Mersin’den 12 bin hanenin gönderilmesi planlanmıştı. Ancak ada iklimi Anadolulu Türkler tarafından beğenilmediği için 1572-1581 yılları arasında ancak 8 bin hane adaya gönderilebildi. Bu da yaklaşık 40 bin kişilik bir nüfusa tekabül eder. İskân edilen Türkler’in bir kısmı ise sonradan olumsuz ada şartlarından dolayı Anadolu’ya geri döndü. Kıbrıs’a Türkler’in iskânı daha sonraki asırlarda da sürdü.

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