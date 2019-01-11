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BASS: “Bir üyemiz sürgüne gönderildi. Bu yasa dışı uygulamanın düzeltilmesini istiyoruz”

11 Ocak 2019 Cuma 11:39
BASS: “Bir üyemiz sürgüne gönderildi. Bu yasa dışı uygulamanın düzeltilmesini istiyoruz”

 BASS Sendikası Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Cypfruvex Ltd. çalışanı olan ve Güzelyurt Veteriner Dairesi’nde görevli bir üyelerinin “Toplu İş Sözleşmesine aykırı bir şekilde sürgüne gönderildiğini” iddia ederek, yasa dışı olarak nitelediği bu uygulamanın düzeltilmesini istedi.    

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Yeltekin yazılı açıklamasında, BASS Sendikasının; Cypfruvex Ltd’te örgütlü ve yetkili sendika olduğunu kaydetti. 

Ali Yeltekin, Cypfruvex Ltd. çalışanı olan ve Güzelyurt Veteriner Dairesi’nde görevli bölge ve işyeri delegesi bir üyelerinin Lefkoşa Veteriner Dairesi’nde Toplu İş Sözleşmesine aykırı bir şekilde sürgüne gönderildiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

“Konuyu resmi makamlara yazılı olarak bildirmemize rağmen Veteriner Dairesi gibi devlet kurumunun yasa dışı uygulama yapması kabul edilemez. Başta Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkililerini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini göreve davet eder bu yasa dışı uygulama düzeltilmesini talep ediyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
BASSAli YeltekinSürgünYasa DışıHaberGündemKıbrıs
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