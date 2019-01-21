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Başsavcı Yardımcısı Altıncık Cumhurbaşkanı Akıncı Huzurunda Yemin Etti

Başsavcı Yardımcısı Muavini Sarper Altıncık, 2 Şubat 2019’da başlayacak Başsavcı Yardımcısı görevi için, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda bağlılık yemini etti.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:38
Başsavcı Yardımcısı Altıncık Cumhurbaşkanı Akıncı Huzurunda Yemin Etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, yemin töreninde “geciken adalet adalet değildir” söylemine işaret ederek, yargıda işlerin zaman açısından makul ölçüler içerinde yürümesi gerektiğini belirtti ve “Kamu vicdanında adalet duygusu ancak böyle pekişir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki yemin törenine Başsavcı Behiç Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Başsavcı Yarımcısı Ersoy Ölçter, Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, Savcı İbrahim Ruso, Savcı Ayşe Şadi Kaymak, Genel Sekreter Yardımcısı Kazım Öğmen katıldı.

Yenim töreninde, Sarper Altıncık’ın özgeçmişi okundu, Altıncık, “bağlılık yemini” etti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başsavcı Savcı Yarımcısı Sarper Altıncık, “bağlılık yemini” belgesini imzaladı. Tören Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşması ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Altıncık’a görevinde başarılar diledi.

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Altıncık’ın önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Sürdüreceğinizi görev, önemli bir görev. Hep söylenir; adaletin birkaç ayağından bir tanesi savcılık, diğeri yargı, avukatlık-savunma. Ama sizler, Hukuk Dairesi olarak, devlet adına da önemli bir işlev yürütüyorsunuz. Bünyenizde birikmiş epeyi dosya olduğu zaman zaman yapılan açıklamalardan da gündeme geliyor. Hep söylenir; geciken adalet değildir. Dolayısıyla işlerin makul sınırlar içerisinde; zaman açısında da makul ölçüler içerisinde yürümesi gerekiyor. Kamu vicdanında adalet duygusu ancak böyle pekişir. Bu anlamda da sizlere büyük görev düştüğü inancındayım. Bu çok önemli ve hassas görevinizde üstün başarılar diliyorum.”

Bağlılık yemini şöyle:

“Ben Sarper Altıncık, 2 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlatacağım Başsavcı Yardımcısı görevimde, Kıbrıs Türk toplumuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı kalacağıma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nı, yasalarını ve diğer mevzuatını koruyacağıma, görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma namusum üzerine yemin ederim.”

Sarper Altıncık’ın özgeçmişi:

8 Kasım 1964 tarihinde Cemile Altıncık ve merhum Zersim Altıncık’ın dört evladından ikincisi olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Atatürk İlkokulun’da, ortaokulu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda ve Liseyi Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetini müteakip avukatlık stajını tamamlayarak, 29 Eylül 1992 tarihinde Avukat olarak kaydını yaptırdı. 31 Mart 1998 tarihine kadar serbest avukatlık yaptıktan sonra 1 Nisan 1998 tarihinde Savcı olarak atandı. Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 1 Mart 2011 tarihinde Kıdemli Savcılık görevine, 16 Kasım 2018 tarihinde ise Başsavcı Yardımcısı Muavinliği’ne atandı. Evli, biri erkek, ikisi kız üç çocuk babasıdır.

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Sarper Altıncık
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