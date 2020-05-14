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Başsavcılık için münhal açıldı

Başsavcı Behiç Öztürk, yaş haddinden emekliye ayrıldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 12:21
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Başsavcılık için münhal açıldı

 Yüksek Savcılar Kurulu, Hukuk Dairesi’nde münhal bulunan Başsavcı mevkii için dilekçe kabul ettiğini duyurdu.

Başsavcı Behiç Öztürk’ün yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle bu mevki için münhal açıldı. Bu görevi vekaleten, Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık yürütüyor.
Yüksek Savcılar Kurulu’nun duyurusunda, değiştirilmiş şekliyle 72/1991 sayılı Hukuk Dairesi Yasası’nın 10 ve 11’inci maddelerinde belirtilen niteliklere haiz kişilerden KKTC Hukuk Dairesi’nde münhal bulunan Başsavcı mevkii için dilekçe kabul edildiği kaydedildi.
İlgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını on gün içinde Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığına elden ulaştırmaları gerektiği belirtildi.
Duyuruya göre, halen Hukuk Dairesi’nde görev yapanların da bu mevki için müracaat etmeleri gerekiyor.

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