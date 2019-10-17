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Başsavcılık ve polis devrede!

KKTC Cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı ile aile fertlerine ölüm tehdidi yönelten kişilere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi

17 Ekim 2019 Perşembe 15:05
Başsavcılık ve polis devrede!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ailesine yönelik son günlerde özellikle sosyal medya aracılığıyla ölüm tehditleri savuran, şiddet, küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişilerle ilgili bir dosya Cumhurbaşkanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa iletildi.

Her iki kuruma iletilen yazıda, Cumhurbaşkanı ile aile fertlerine ölüm tehdidi yönelten kişilere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

Birçoğu Türkiye’de aktif hesap kullanıcısı olduğu gözlemlenen bu kişiler arasında KKTC yurttaşları da bulunuyor. Ölüm tehdidi, şiddet, küfür ve hakaret içeren paylaşımlar bugün Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu tarafından Başsavcı Behiç Öztürk’e, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ tarafından ise Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na teslim edildi.

Polis Genel Müdürü Manavoğlu, konuya ilişkin kendileri tarafından halihazırda başlatılan bir çalışma bulunduğunu, bugün verilen dosyanın da eklenerek gereğinin süratle yapılacağını belirtti. Başsavcı Behiç Öztürk de “Tüm hassasiyetimizle çalışacağız” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa, polisin ilgili birimlerince saptanacak olan benzeri diğer iletilere yönelik gerekli teknolojik tespitler de yapılarak, paylaşımların failleri hakkında tüm yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılmasının gerekliliği hatırlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa bugün teslim edilen dosyanın bir kopyası TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne de iletildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başsavcılık
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vatanperver 2019-10-17 15:15:43

Kibris Turkunun secimle Cumhurbaskani olan Sn. Akinciya yapilan tehdit ve kufurler Kibris Turkune karsi yapilmis sayilir.

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kibris 2019-10-17 15:21:44

kktc vatandasi olanlari derhal sinir disi edin pislikler

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Şifa 2019-10-17 17:07:43

böyle terbiyesizlik görmedim. Denkdaş beyine yahutda Devrişş beyine da yapılabilirmiydi böyle tehdid sorarım size goncolozlar

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karpaz tilkisi 2019-10-17 15:23:11

bunları evcilleştirmek kolay olmaycak ama 2030 da ümitliyim.

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Roy / uk 2019-10-17 17:11:41

Ta başından yapılması gereken de buydu..Bu eşkiyaların en ağır şekilde cezalandırılması lazım..En başta şu Ahmet Çakar denen dallamanın kktc'ye girişinin da yasaklanması lazım..İkincisi şu Fatih Altaylı denen ermeni kırması satılmış kalem...

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RTE askeri 2019-10-17 17:10:01

ÇÖZÜM BU DEĞİL TEK ÇARE VALİ ATAMAK BAŞKA YOLU YOK MEHMET AKINCIYI ALIP YERİNE VALİ ATANACAK TÜRKİYE CUMHURİ YETİN MAHSUBİYETİ SAĞLANACAKTIR

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Misafir Avatar
MD1 2019-10-17 17:14:50 @RTE askeri

Sen bir başla gene küfüre de IP adresinden seni tespit edip hakkında suç duyurusunda bulunalım...

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