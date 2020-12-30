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Başsavcılıkta temaslı vaka

Başsavcılıkta çalışanlara PCR testi yapılması bekleniyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:14
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Başsavcılıkta temaslı vaka

Başsavcılıkta çalışan bir görevlinin çocuğunun koronavirüs PCR Testi pozitif çıktı.

Pozitif vaka görülmesi nedeniyle aile karantinaya girdi.

Başsavcılıkta temaslı vaka olmasından dolayı çalışanlara PCR testi yapılması bekleniyor.

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