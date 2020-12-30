Başsavcılıkta çalışan bir görevlinin çocuğunun koronavirüs PCR Testi pozitif çıktı.
Pozitif vaka görülmesi nedeniyle aile karantinaya girdi.
Başsavcılıkta temaslı vaka olmasından dolayı çalışanlara PCR testi yapılması bekleniyor.
Başsavcılıkta çalışanlara PCR testi yapılması bekleniyor.
Başsavcılıkta çalışan bir görevlinin çocuğunun koronavirüs PCR Testi pozitif çıktı.
Pozitif vaka görülmesi nedeniyle aile karantinaya girdi.
Başsavcılıkta temaslı vaka olmasından dolayı çalışanlara PCR testi yapılması bekleniyor.