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Başvurular 10 Haziran’da sona erecek

“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2019” için başvurular başladı

10 Mayıs 2019 Cuma 19:57
Başvurular 10 Haziran’da sona erecek
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Dayanışma Evi, ara bölgede yer alacak “BufferFringe Performans Sanatları Festivali 2019” için başvuruların başladığını duyurdu.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale başvurular 10 Haziran’da sona erecek.

Başvuru formuna http://home4cooperation.info/node/8796 adresinden ulaşılabilecek, ayrıca daha detaylı bilgi Dayanışma Evi internet sitesinden, +90 548 834 57 40 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden edinilebilecek.

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