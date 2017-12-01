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Başvurular devam ediyor

KKTC’de 7 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurular devam ediyor...

01 Aralık 2017 Cuma 14:14
Başvurular devam ediyor
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KKTC’de 7 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurular devam ediyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)  adayları bugün saat 11.00’de, Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayları ise 11.30’da YSK’ya başvuruda bulundu.

CEMAL ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, başvuru sonrasında basın yaptığı açıklamada, temiz bir geçmişe sahip güçlü bir ekiple, özgür bir gelecek için bugün başvurularını yaptıklarını söyledi.

Değişimin ancak güçlü bir kadroyla mümkün olabileceğine işaret eden Özyiğit, bu kadroya sahip olan partilerinin ise bunu sağlamak adına yola çıktığını kaydetti.

TDP’nin 50 kişilik milletvekili kadrosunun geçmişi temiz kişilerden oluştuğuna dikkat çeken Özyiğit, amaçlarının kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke yaratmak, yalnızca halkına hesap verecek bir yönetim oluşturmak ve aydınlık bir gelecek için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk toplumunun 7 Ocak’ta güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için cevabını vereceğine yürekten inanıyorum” diyen Özyiğit, hoşgörülü bir ortamda, demokratik ve Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini sandığa yansıtacağı bir seçim olması temennisinde bulundu.

HÜSEYiN ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, UBP’nin ülkeye ve halka hizmet için yola çıktığına işaret ederek, kadrolarının, hizmet ve projelerinin seçime hazır olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde UBP’nin daha güçlü hükümet, projeler ve yönetimle ülkeye hizmet vereceği inancını vurgulayan Özgürgün, seçimin ülkeye ve halka hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özgürgün, “halka güvendiklerini, halkın da kendilerine güvendiğini” sözlerine ekledi.

Halkın Partisi ise bugün saat 14.00’te YSK’ya başvuruda bulunacak.

Adaylar bugün YSK’ya başvuruyor
Adaylar bugün YSK’ya başvuruyor
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Son Güncelleme: 01.12.2017 15:24
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