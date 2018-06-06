Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96658
ALTIN
189.501
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1002
EURO
5.3631
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı
banner34

Başvurularda son tarih 1 Temmuz!

Özel Güvenlik hizmeti şirketlerinin 1 Temmuz’a kadar Özel Güvenlik Komisyonu’na başvurması gerekiyor

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:19
Başvurularda son tarih 1 Temmuz!

Özel güvenlik hizmeti veren şirket veya kendi güvenlik hizmetini kendi içinde sağlayan bankaların 1 Temmuz’a kadar İçişleri Bakanlığı çatısı altında bulunan Özel Güvenlik Komisyonu’na başvuruda bulunması gerektiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, 1 Temmuz 2017’da hayata geçen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası’na göre, özel güvenlik hizmeti veren şirketler ve şirket bünyesinde kurulan güvenlik birimlerinin, 1 Temmuz 2018’e kadar yasanın öngördüğü koşullara kendilerini uydurmakla yükümlü olduğu ve bahse konu tarihe kadar da izin için başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

Özel güvenlik hizmeti alma talebi, özel güvenlik faaliyet izni ve özel güvenlik birimi kurma izni için başvuruların Özel Güvenlik Birimi’ne yapılması gerektiği kaydedildi.

Başvuru formları bakanlığın resmi web sitesinden http://icisleri.gov.ct.tr/ indirilebilir.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalıer: "Omuz omuza çalışacağız"
Adalıer: "Omuz omuza çalışacağız"
Milli Eğitim Bakanı'na tepki
Milli Eğitim Bakanı'na tepki
“Devletin kuramadığı engelsiz birimini LTB’de kurduk”
“Devletin kuramadığı engelsiz birimini LTB’de kurduk”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim