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Batı Nil Virüsü'nden bir ölüm daha

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
Batı Nil Virüsü'nden bir ölüm daha

KKTC’de ilk Batı Nil Virüsü teşhisi konan ve yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Topçuköylü 69 yaşındaki Kasım Aktaş’ın dün akşam hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Batı Nil Virüsü teşhisi konan ve 18 Temmuz’dan beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Aktaş’ın ağır ikincil sekonder hastalıkları da vardı.

İki hasta daha Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Batı Nil Virüsü teşhisiyle tedavi görüyor, dört hastanın ise kan tahlil sonuçları bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, ülke çapında uçkun ve larva mücadelesi yoğun şekilde sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BATINİLHaberKıbrısÖLÜM
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