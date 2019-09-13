Batık tekne bulundu!

Batık tekne, balık avlamak için sahile giden balıkçılar tarafından fark edilerek İskele Polis Müdürlüğü’ne haber verildi.

Batık tekne, balık avlamak için sahile giden balıkçılar tarafından fark edilerek İskele Polis Müdürlüğü’ne haber verildi.

Mersinlik Köyünün kuzey kısmında bulunan, üzerinde “Işıl” ve “Deniz Anası” yazan alabora olmuş fiber balıkçı teknesinin mülteci getirdikten sonra kasıtlı olarak batırıldığı tahmin ediliyor.

Alabora olmuş tekne İskele Polis Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde Limanlar dairesi Başkanlığı ve Kıyı Emniyetinden gelen ekiplerce su yüzüne çıkartılmaya çalışıyor.

Tekne çıkartıldıktan sonra İskele Polis Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Söz konusu teknenin kime ait olduğu yönünde başlatılan polis soruşturması ise devam ediyor.

(BRT)