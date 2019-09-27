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BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı

27 Eylül 2019 Cuma 10:37
BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı

Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Süleyman Mullahasan dün akşam Bangkok Tayland'da gerçekleşen “Mister Global 2019” finalinde “Mister North Cyprus” olarak yer aldı. 
Günkut Ajans’tan yapılan açıklamaya göre, Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan Avrupa & Asya kıtası en iyi 4 bay içerisinde ilk 16 'da yer aldı.
Kore'nin Mister Global 2019 seçildiği gecede, ilk 16'da yer alan ülkeler; Meksika, Küba, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs, Tunus, Polonya, İspanya, Filipinler, Endonezya, Tayland, Şili, İsviçre, Portekiz ve Vietnam oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bay Kuzey Kıbrıs
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