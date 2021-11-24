Bay-Sen BRTK’daki grevine yarın da devam edecek

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, bugün yapmış oldukları grevin yarın saat 06.00'da devam edeceğini ve 10.30'da Başbakanlığa yürüneceğini duyurdu.

Kanat, “Evrensel devlet anlayışında devletlerin yüzü devlet televizyonlarıdır. Bu bağlamda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun son zamanlarda gelmiş olduğu nokta bizim devletimizin yüzü olamaz” dedi.

“Hak, hukuk, adalet yönünden çok geri gidilmiş, teknoloji bitmiş çağdan uzak kalmıştır” diyen Kanat, “Demokrasinin en temel anlayışı ‘eşit işe eşit maaş’ resmi olarak kayıtlı ve belgeli BRTK’da göz ardı edilip adaletsizliğin en temel yanlışlığı yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kanat, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bunun yanında her gün artan sıkıntılar, huzursuzluk, buna bağlı olarak mobbing olgusu yaşanmaktadır. Huzursuz kurum ve kuruluşlar, huzursuz toplumu; huzursuz toplum, huzursuz bir devleti oluşturur. Bu sıkıntıların sona ermesi ve yeni bir dönem anlayışı içerisinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun çağdaş bir yapıya kavuşturulması için siyasi erkle birlikte bizlerin adım atması şarttır.

Bizim yapmış olduğumuz eylem ve grevlerdeki tek amacımız “Bayrak” dediğimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesi olan ve şu anki koşulları hak etmeyen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu hak ettiği gönderde hak ettiği şekle getirmektir. Çağdaş gelecek ve yarınlar bizlerin azmi ve kararlılığı ile oluşacaktır. Bu sebeple bugünkü eylemimiz yarın da artarak devam edecektir..

BAY-SEN, hakları için mücadele verdiği üyeleri ile birlikte yarın sabah 06.00’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu önünde bir araya gelerek ardından saat 10.30’da Başbakanlık önüne gidecektir.”