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Bay-Sen heyeti Ankara’da

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:46
Bay-Sen heyeti Ankara’da

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası Bay-Sen’den bir heyet Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu tarafından Ankara’da 04-08 kasım tarihleri arasında düzenlenen Eğitim Seminerine katılarak, İbrahim Kanat yönetiminde Yönetim Kurulu Üyeleriyle UAMİF Genel Başkanı Pevrul Kavlak ile görüştü.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanat’ın öncülüğünde 30 kişilik heyet 8 Kasım’a kadar Ankara’da çeşitli etkinliklerde yer alacak.

Kanat seminerin Sendikal anlayış, Toplu İş Sözleşmesi yetkisi, Toplu İş Sözleşme nasıl yapılır ve ilkelerin benimsenmesi açısından önemini vurguladı.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Bay-SenAnkara
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