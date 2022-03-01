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Bay-Sen: “Kurum kuruluş çalışanlarının maaşını mesai bitimine kadar ödeyin”

Bay-Sen, devletin maaş ödemelerinde kurum kuruluşları ikinci plana attığını ve çalışanların maaşlarının ödenmediğini bildirerek, maaşların mesai bitimine kadar ödenmesini istedi.

01 Mart 2022 Salı 15:05
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Bay-Sen: “Kurum kuruluş çalışanlarının maaşını mesai bitimine kadar ödeyin”
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Bay-Sen Sendikası Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşları ile çalışanlarının değersizleştirildiğini ve önemsenmediğini, “ikinci sınıf çalışan” muamelesi yapıldığını kaydetti.

KKTC Anayasasına göre BRTK çalışanlarının kamu personeli olmalarına rağmen her zaman “ikinci sınıf çalışan” muamelesi gördüğünü savunan Kanat, kurumun her zaman geç ödemeler ile karşı karşıya kaldığını ve önemsenmediği kaydetti.

BRTK’nın devletin tek resmi kanalı olmasına ve tüm çalışanların özveri ile canla başla KKTC’ye etkin kesintisiz yayın sunarak hizmet etmesine rağmen her zaman olduğu gibi yine çalışanların en temel hakkı olan maaş alacakları ödemesinin zamanında yapılmadığını ifade eden Kanat, şöyle devam etti:

“Çalışanların hakları yine ikinci plana atılmakta ve çalışanlara değer verilmediği gösterilmektedir.

Bu durumu yaratanlara söylemek isteriz ki; ikinci plana attığınız kurum kuruluşlar bu devletin kontrolünde olup Anayasaya göre kamu personelidir. Kamu kurum ve kuruluşları dış kapının dış mandalı değildir. Kamu personellerini daha fazla değersizleştirmekten vazgeçip ayrımcılık yapmayın. Kamu kurum ve kuruşluşlarının maaşlarını diğer ödenecek olan maaşlardan ayrı tutarak kamu personeli ile kamu görevlisini karşı karşıya getirmeyin. Kamu personeline maaşını mesai bitimine kadar ödeyin...

Bu ayrımcılıkların son bulması ve çalışanların haklarını söke söke almak için her zaman olduğu gibi birlikte mücadeleye devam edeceğimizi bildirir. Kamuoyu ve değerli mesai arkadaşlarımız ile paylaşırız.”

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