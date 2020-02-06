Bay-Sen, Toplu İş Sözleşmesinin biran önce imzalanmasını istedi

Bay-Sen Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan sendika Başkanı İbrahim Kanat, BRTK yönetimi ile yapılan görüşmelerde Toplu İş Sözleşmesi konusunun anlaşmazlıkla neticelendiğini ve Toplu İş Sözleşmesinin hala imzalanmadığını belirtti.

Toplu İş sözleşmesinin çalışanların özlük haklarını savunduğunu ifade eden Kanat, bu sözleşmenin biran önce imzalanmasını aksi takdirde eyleme gidileceği uyarısında bulundu

Kanat açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının beklediği 2020-2021 yıllarını kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi 42/1996 toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasının ilgili maddesi gereği ile 26 Kasım tarihinde Bay-Sen çağrısı ile gündeme gelmiştir.29 Kasım 2019 tarihinde 1 Ocak 2020 31 Aralık 2021 dönemini kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesinde değişiklik ve yeni madde önerilerimizi BRTK Yönetim Kuruluna sunarak süreci başlattık. BRTK Yönetim Kurulu 20 Kasım 2019 tarihinde Kurum Müdürünü Sendika ile müzakerelerini yapması için yetkilendirmiştir. Kurum müdürü ile 06 Ocak 2020 tarihinde Toplu İş Sözleşmesini müzakere ederek uzlaşıya varılmıştır. Uzlaşıya varılan Toplu İş Sözleşmesi Yönetim Kurulundan geçmesi ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi beklenirken Müdürle uzlaşıya varılan Toplu İş Sözleşmesi BRTK Yönetim Kurulu Başkanının uzlaşmaz tavrı nedeni ile Toplu İş Sözleşmesi uzlaşılmaz duruma getirmiştir.

Uzlaşılamayan madde; gerekçesi ne olursa olsun süresi sona eren Toplu İş Sözleşmesi’nde yer alan çalışanların özlük hakları yenisi yürürlüğe girinceye kadar yürürlükte kalır maddesini kaldırmaktır.

Söz konusu madde özlük haklarımızın güvencesidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’nın siyasi düşünceleri nedeni ile anlaşmaya varılan Toplu İş Sözleşmesi anlaşmazlıkla neticelenmiştir.

Yıllardır çalışanlarımıza bir darbe daha vurulmak istenmektedir. Buna üyemizle birlikte asla izin vermeyeceğiz. Yasası geçmeyen BRTK personeli uğradığı haksızlıkların bir bölümünü Toplu İş Sözleşmesi ile almıştır.

Kanlı’nın tutumu tüm bu hakları tehlikeye atmaktadır.

23 Ocak 2020 tarihinde yapılan BRTK Yönetim Kurulu almış olduğu karar doğrultusunda, tutum sergilemesini ve bir an önce Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasını, imzalanmaması halinde eylem ve grev haklarımız dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz”.

DB/MAİL