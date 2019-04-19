BAY-SEN’in yeni Başkanı İbrahim Kanat oldu

480 üyenin oy kullandığı seçimin başkanlık yarışında İbrahim Kanat 241 oy, Salih Sakallı ise 230 oy aldı. İbrahim Kanat, Sendika Başkanlığına seçildi.

Genel Kurulu’nda 11 kişilik sendika yönetim kurulunun Başkan ve BRTK Yönetim Kurulu üyesi dışındaki 9 üyesinin yanı sıra disiplin ve denetleme kurulu için de oy verildi.

Yönetim Kurulu’na, Mehmet Aktan, Eray Göksoylu, Enver Ermetal, Mehmet Yalovalı, Ahmet Hacıvelioğlu, Eniz Akşahin, Efdal Palaz, Suat Suiçmez ve Bora Dede seçildi.

Denetleme Kurulu’na, Çiler Ermetal, Arzu Eliaçık ve Tahir Saygıner seçilirken, Disiplin Kulu’nda ise Talmaç Başkaya, Çiğdem Cabacaba, Mete Asilsoy, Cafer Özsoykal ve Qossay Eleyan yeraldı.(BRT)