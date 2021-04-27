BAYBARS: “2021 KAYBETTİK, 2022’Yİ DE KAYBETMEYELİM”

GÜNDEM KIBRIS

Ara seçimin bu dönemde yapılmaması gerektiğini söyleyen Baybars, “Bu pandemi döneminde, ekonomi çok kötü durumdayken, ara seçim yapmayalım, erken seçim tarihinde uzlaşalım diye çağrılarda bulunduk. Hiç yanaşmadılar. Ne zaman Yüksek Seçim Kurulu Başkanı açıklamalar yaptı, o zaman bizlere ulaştı, Başbakan ve bizlerle görüştü. O noktada da biz Ağustos sonunu açıkladık. Onlar ise Nisan’ı önerdi. Haziran da bir yerel seçimler de var. Onun öncesinde 2 ay seçim yasakları olacak, Nisan’da seçim yapacaksak, Şubat ayında da seçim yasakları başlar. Zaten 2021’i kaybettik, 2022’yi de kaybetmeyelim. Zaten hiçbir soruna merhem olmadılar. Turizm açıldı dediler, turizmciler eylem yapıyor. Esnaf şikayetçi, restorancılar tepkili. İşsizlik oranları çok yükseldi. Bir an önce seçime gidelim” dedi.