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Baybars: 28 Belediye ay sonu nasıl ödeme yapacak?

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars Meclis Genel Kurulu'nda söz aldı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:15
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Baybars: 28 Belediye ay sonu nasıl ödeme yapacak?


Baybars, Meclis’ten tasarının geçtiği gün 18 belediye oluşturulduğunu, seçime kadar olan süre içinde mevcut belediyelerin tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılacağını, iki ay içinde belediyeleri kimin yöneteceğini sordu.

Eskilerin seçimden sonra görev yapacağının söylendiğini dile getiren Baybars, 28 belediyenin ay sonu nasıl ödeme yapacağını sordu.

Tüzel kişiliğin ortadan kaldırılması konusunun önem taşıdığını söyleyen Baybars, bu maddeye değişiklik getirilecekse bunun muhalefetin bilgisine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Baybars, ilk madde 4. madde değişecekse, 7. madde ne olacak diye sorarak, hangi şekilde, nasıl intibakların yapılacağını sordu.

Baybars, geçiş sürecinde taşınır taşınmaz malların hak ve alacak meselelerinin devirlerinin yapılması gerektiğini, devirlerden sonra tüzel kişilik oluşturulması gerektiğini, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelere açılan davaların da düşeceğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun hangi belediyeleri seçime dahil edeceğini soran Baybars, buna yönelik bir madde olmadığını söyledi.

“Bu bir reform değil, kaosa sebebiyet vermektir” diyen Baybars, intibaklarda hangi yasa uygulanacağını sordu.

Baybars, kadro fazlası olan personelle ilgili kararları kimin ve neye göre vereceğini sordu.

“Reform değildir bu” diyen Baybars, karmaşa ve kaosa yol açılacağını savundu.

Baybars, birleştirmenin kritere dayalı yapıldığını gösteren bir uygulama olmadığını, bu uyarıları komitede de yaptığını belirtti.

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