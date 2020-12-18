Baybars : "7 bin 683 vatandaşlık verdim"

İçişleri eski Bakanı, Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, SESKIBRIS web tv’de yayınlanan Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs’ın Nabzı programına katıldı.

Baybars, Bakanlığı döneminde verdiği vatandaşlık rakamlarını paylaştı:

“Benim görev yaptığım Şubat 2018’den 2020 Kasım ayı sonuna kadar 7 bin 683 kişi. Çok fazla başvurusu olan ve bekleyen insanlar da var. 3 binin üzerinde işlemi tamamlanmış olan var, eş-çocuk ve benzeri konuları bekleyenleri düşünürsek 8 bin bekleyen vatandaşlık olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunların belge eksiklikleri var tabi”

"Vatandaşlık devlet politikası olmalı"

Baybars, vatandaşlık politikasının artık ortaya konması ve yasanın da yapılmasının önemine değindi:

“Biz bir denge kurmaya çalışmıştık. Bu nüfus politikasının ülkede devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Çağ nüfusun üzerinde sonradan vatandaşlık elde edilmesi çok fazla görünmüş bir durum değil. Bizim çağ nüfusumuz yıllık 2 bin 500’lerin altına düşmüş görünüyor. Bu denge gözetilmelidir. Elbette hakkı olanın hakkını alması gerekiyor. Özellikle burada doğmuş çocukların bu ülkeyi vatan bilen çocukların önündeki engelin kalkması gerekiyor. Biz yurttaşlık yasasını yeniden gündeme taşıyacağız Halkın Partisi olarak. Vatandaşlık politikası çalışma izni sayısı üzerinden değil, ülkeye aidiyet bağı üzerinden kurulmalı. 30 yıldır burada ama çalışma izni sayısı yeterli değil, öldüğünde buraya gömülecek ama vatandaş olamıyor ama 11 mührü olan kişi vatandaş olabiliyor. Bu doğru değil.”