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Baybars: "Bazı yayınlar, mahkum yakınlarını örgürtlemek amaçlı"

İçişleri Bakanı Baybars, bazı sosyal medya kullanıcılarının "cezaevinde 200 kişinin üstünde ateş ve öksürüğü" olduğu yönünde iddialarda bulunduğunu, bu yayınların "mahkum yakınlarını örgürtlemek amaçlı" olduğunu ifade etti.

27 Mart 2020 Cuma 13:10
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Baybars: "Bazı yayınlar, mahkum yakınlarını örgürtlemek amaçlı"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "cezaevinde Koronavirüs vakası" iddialarına ilişkin BRT'ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. 

Bu süreçte, sosyal medyada kullanıcılarının, açıklamalarına veya iddialarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Baybars, "Kişinin kendi iddiası, toplumda paniğe sebebiyet verebiliyor. Kişilerin sorumluluk alması ve iddialarına dikkat etmesi gerekiyor" dedi. 

Cezaevinin, ilk tedbirlerin alındığı yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Baybars, "Güney'de ilk vakanın görülmesinin ardından, açık ve kapalı görüşlerde kısıtlama yoluna gittik. Cezaevine kıyafet ve benzeri hususların girmesi konusunda yeni düzenlemelere gittik. Gardiynaların da maske ve eldiven ihtiyaçları düzenli olarak veriliyor" şeklinde konuştu. 

Sivil Savunma ekipleri tarafından periyodik olarak cezaevinde dezenfekte işlemlerinin yapıldığını anımsatan Baybars, son dezenfekte işleminin de dün öğleden sonra yapıldığını ifade etti. 

Bazı sosyal medya kullanıcılarının "cezaevinde 200 kişinin üstünde ateş ve öksürüğü" olduğu yönünde iddialarda bulunduğunu söyleyen Baybars, "Bu yayınlar, mahkum yakınlarını biraz daha örgütlemek maksatlı ve son derece sakıncalı" yorumunda bulundu. 

Mahkumların, yakınlarına şuan sadece telefon yoluyla ulaşabildiğini belirten Baybars, "Mahkumlar ve yakınları bir miktar demoralize olmuş durumdalar" dedi. 

Şuan cezaevinde ateşi olan ya da öksüren mahkumun bulunmadığını ifade eden Baybars, "Dün, soğuk algınlığı şikayetleriyle bir mahkum arkadaşımız revire kaldırıldı ve cezaevindeki tedbiri en üst seviyede tutmak zorunda olduğumuz için hemen Covid-19 testi yapıldı. Yapılan test hızlı test değildi ve sonuç negatif olarak geldi" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsKoronavirüsCezaevi
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