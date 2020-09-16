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Baybars, bilgisayar ve tablet indirimleriyle ilgili konuştu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bilgisayar ve tablet satışları için Bakanlar Kurulu’nun aldığı “KDV ve gümrük vergisi indirimi” kararının 1 Ekim’den itibaren uygulanacağını açıkladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:51
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Baybars, bilgisayar ve tablet indirimleriyle ilgili konuştu

“Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını cevaplandıran Ayşegül Baybars, Covid-19 salgını nedeniyle online devam eden eğitimde, öğrenciler ve eğitimcilerin bilgisayar ve tablete daha uygun fiyata ulaşmaları için “KDV ve gümrük vergisi indirimi” getireceğini ama yasal bir engel nedeniyle eylül ayı içinde buna başlanamadığını söyledi.

KDV indiriminin 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağını belirten Baybars, “Aslında ‘neden hemen şimdi geçerli olmuyor?’ soruları var.

Maalesef vergi sisteminde KDV bir ayın yarısında yüzde 20, diğer yarısında yüzde bir olamıyor. Gelecek ayın birinden itibaren başlanabiliyor” dedi.

İndirimle ilgili çalışmanın bu ayın içerisinde başlatılıp bitirildiği için indirimin 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağını ifade eden Baybars, yasanın indirimin hemen başlamasına izin vermediğini kaydetti.

Maliye Bakanlığının bu dönemde “ihtiyaçların bu ay içinde karşılanması için ne yapılabilir?” yönünde çalışma yaptığını, bunun için bir formül aradığını anlatan Ayşegül Baybars, “Maliye Bakanlığının bize verdiği bilgiye göre, yasa, 1 Ekim’den önce KDV’nin ayın yarısında yüzde 20, diğer yarısında yüzde bir olmasını engelliyor” diye konuştu. Maliye Bakanlığı’nın, bu ay için bir formül bulursa bunun kamuoyu ile paylaşılacağını ifade eden Baybars, 1 Ekimden itibaren ise kesin olarak bilgisayar ve tabletler için indirimin başlayacağını vurguladı.

HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 16.09.2020 11:55
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