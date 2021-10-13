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Baybars: Bir an önce yeni cezaevine geçilmesi gerekiyor

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 10:09
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Baybars: Bir an önce yeni cezaevine geçilmesi gerekiyor
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Bahar Sancar - ÖZEL HABER

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni cezaevinin henüz açılamaması hakkında konuşan Baybars, “Covid-19’a yakalanan bazı mahkûmlar yeni cezaevine aktarıldı. Umarım oradaki elektrik ve su problemi çözülmüştür. Aslında açılması için ortada bir engel olmaması gerekiyor. Yüklenici firmanın bedelini almaması nedeniyle teslimde sorun yaşanmıştı. Mecliste biz bunu sorduk ama sayın bakan cevap vermiyor sorularımıza. Şeffaflıkla ortaya konması gerekiyor bu konuların. 630 kişi var mevcut cezaevinde. Orayı fiziki olarak iyileştiremezsiniz çünkü kapasite sorunu var. Bir an önce yeni cezaevine geçilmesi gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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